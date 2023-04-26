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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:25

Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu 'Süper Şimşek'

Korkem, ANKA-3'ün kanat altlarına konumlandırılan yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonuna ilişkin de bilgi verdi.

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