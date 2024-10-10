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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:18

Yosunlardan geliştirilen ham madde, plastik tarım örtülerine alternatif oluyor

Tarımda kullanılan plastik örtüler toprak ve su ortamlarında kirliliğe ve mikroplastik oluşumuna yol açarken, temel ham maddesi yosun olan ve doğada çözünebilen biyolojik bazlı tarım örtüleri plastik ürünlere alternatif oluyor.