Yosunlardan geliştirilen ham madde, plastik tarım örtülerine alternatif oluyor

Yosun bazlı, toprakta biyolojik olarak parçalanabilen ve parçalandığında da toprağı organik madde ve mineral bakımından zenginleştiren tarım örtülerinin ham maddesini geliştirdikleri bilgisini paylaşan Er, ürünün hedef kitlesinin öncelikle rejeneratif pamuk, marul, soğan ve çilek üreticileri olduğunu aktardı.

Ürün çeşidine göre tarım örtülerinde kullanılacak ham maddeyi yeniden tasarladıklarına değinen Er, "Elimizdeki örnekleri üreticilere gösterdiğimizde şok geçirdiklerini söyleyebilirim. Çünkü yüzde 60 oranında yosun içerik kullandık bunları üretirken. Ayrıca içeriğin yüzde 80'i organik ve biyolojik. Bu sebeple de toprak üreticileri 'Bu nasıl mümkün olabilir?' diye soruyor. Bu kadar yüksek organik içerikle bu kadar güzel dayanımı nasıl elde ettiğimizi soruyorlar." diye konuştu.