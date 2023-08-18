Yıllardır bekleniyordu! WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi artık düşmeyecek

WhatsApp, kullanıcıların yıllarca beklediği özelliği nihayet yayınladı. Anlık mesajlaşma platformu, iOS ve Android için, HD kalitede resim gönderme özelliğini sunmaya başladı.
Beta programına dahil olan kullanıcılar çözünürlüklerini koruyarak HD fotoğraflar göndermeyi başlayabilecek. İlk olarak sadece beta sürümünde olan bu özellik artık bütün cihazlardaki yüklü olan WhatsApp'a geldi.
WhatsApp'ın medya paylaşımıyla ilgili yeni bir özellik geliştirdiği söylentiler arasındaydı. Fotoğraf kalitesi seçeneği sayesinde WhatsApp, fotoğrafların boyutlarını koruyarak daha kaliteli bir şekilde paylaşılmasını kolaylaştırıyor.
YÜKSEK KALİTELİ FOTOĞRAFLAR GÖNDERMEK ARTIK MÜMKÜN OLACAK
Kullanıcılar görselde olduğu gibi bundan sonra karşı tarafa gönderecekleri resimlerin kalitesini ayarlayacak ve gönderdiği görüntünün altında "HD" etiketi yer alacak.
Ayrıca, herhangi bir fotoğraf için varsayılan seçenek her zaman Standart kalitededir. Bu nedenle kullanıcılar gelişmiş kalitede yeni bir fotoğraf paylaşmak istediklerinde her seferinde HD seçeneğini seçmeleri gerekecek.
HD fotoğraf gönderme özelliğine, Android için Google Play Store'dan ve iOS için AppStore üzerinden WhatsApp uygulamasını güncelleyerek ulaşabilirsiniz.