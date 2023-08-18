Yıllardır bekleniyordu! WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi artık düşmeyecek

1 / 15

WhatsApp, kullanıcıların yıllarca beklediği özelliği nihayet yayınladı. Anlık mesajlaşma platformu, iOS ve Android için, HD kalitede resim gönderme özelliğini sunmaya başladı.

2 / 15

Beta programına dahil olan kullanıcılar çözünürlüklerini koruyarak HD fotoğraflar göndermeyi başlayabilecek. İlk olarak sadece beta sürümünde olan bu özellik artık bütün cihazlardaki yüklü olan WhatsApp'a geldi.

3 / 15

WhatsApp'ın medya paylaşımıyla ilgili yeni bir özellik geliştirdiği söylentiler arasındaydı. Fotoğraf kalitesi seçeneği sayesinde WhatsApp, fotoğrafların boyutlarını koruyarak daha kaliteli bir şekilde paylaşılmasını kolaylaştırıyor.

4 / 15

YÜKSEK KALİTELİ FOTOĞRAFLAR GÖNDERMEK ARTIK MÜMKÜN OLACAK

Kullanıcılar görselde olduğu gibi bundan sonra karşı tarafa gönderecekleri resimlerin kalitesini ayarlayacak ve gönderdiği görüntünün altında "HD" etiketi yer alacak.

5 / 15

Ayrıca, herhangi bir fotoğraf için varsayılan seçenek her zaman Standart kalitededir. Bu nedenle kullanıcılar gelişmiş kalitede yeni bir fotoğraf paylaşmak istediklerinde her seferinde HD seçeneğini seçmeleri gerekecek.

6 / 15

HD fotoğraf gönderme özelliğine, Android için Google Play Store'dan ve iOS için AppStore üzerinden WhatsApp uygulamasını güncelleyerek ulaşabilirsiniz.

7 / 15



8 / 15



9 / 15



10 / 15



11 / 15



12 / 15



13 / 15



14 / 15

