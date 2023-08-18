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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:53

Yıllardır bekleniyordu! WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi artık düşmeyecek

Yıllardır beklenen HD kalitede resim gönderme özelliği WhatsApp'a geliyor. İlk olarak beta kullanıcılara sunulan özellik, artık herkes için yayınlandı.

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