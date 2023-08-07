Yıllar sonra Kahramanmaraş'ta görüntülendi! Kırmızı listedeki çizgili sırtlan

Anadolu'nun nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için "kırmızı liste"de yer alan çizgili sırtlan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görüntülendi.

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Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu.





İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti.





Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı.