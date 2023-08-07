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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:24

Yıllar sonra Kahramanmaraş'ta görüntülendi! Kırmızı listedeki çizgili sırtlan

Kahramanmaraş'ta en son 43 yıl önce görünen çizgili sırtlan, bir bekçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre bir sulama kanalı çevresinde gezen çizgili sırtlan, daha sonra gözden kayboldu. “Doğanın çöpçüleri” olarak bilinen çizgili sırtlanlar, leşle besleniyor. Çizgili sırtlanların bu yüzden, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.

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