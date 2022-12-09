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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 14:59

Yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü kullanıma hazır! Türkiye'de ilk

Tasarımı ve üretimi Türk mühendisliği imzası taşıyan ve katener hattına (elektrik besleme hattı) bağlı kalmadan yolcu taşıyan Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü 2023'te kullanılmaya başlanacak.

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