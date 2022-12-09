Yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü kullanıma hazır! Türkiye'de ilk

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Bozankaya firması, Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında düzenlenen tanıtım töreninde "Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı" troleybüsü "Trambüs"ü tanıttı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen 12 araçlık filonun ilk aracı teslim edildi. Söz konusu araçların 2023 yılında hizmete sunulması planlanıyor.

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Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyan ve katener hattına bağlı kalmadan bataryasıyla azami 50 kilometre menzile ulaşabilen yolcu taşıyan araçlar, hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları sayesinde sınırsız menzile sahip olarak üretildi.

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Bu sayede hem zamandan hem yakıttan hem de bakım masrafından tasarruf ediliyor. Troleybüsler dizel araçlara göre bir günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlarken bu oran bakımda yüzde 80'e çıkıyor. Bu tasarrufların ekonomik karşılığı sadece yakıtta Şanlıurfa için yılda 3,5 milyon liraya karşılık geliyor.

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Tarihi dokuya da zarar vermeyecek

Araçlar, 7/24 çalışabilmesi, sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve bataryalı bir sisteme sahip olması gibi özellikleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkıyor.

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Toplam 160 kişinin seyahat edebileceği troleybüslerin günlük yolcu taşıma kapasitesi 95 bin, oturan yolcu kapasitesi ise yüzde 32 olurken araç üstü akıllı yazılım sayesinde güvenlik ve araç bakım periyotları uzaktan takip edilecek.

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Troleybüs filosu, şehirdeki güzergahın tarihi yapılar arasında ve sit alanları üzerinde kurulu dar sokaklarında yolcu taşıyabilmesi için 18 metre olarak tasarlandı.

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Titreşimsiz ve gürültüsüz elektrikli motorları, şehirdeki tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde yapıldı. Şanlıurfa'nın iklim şartlarına özel 60 derece sıcaklığa kadar soğutacak tropikal kliması olan araçta yolculara wifi hizmeti de sunulacak.

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İlk yerli metro seti 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, törende yaptığı konuşmada, söz konusu troleybüslerin hem başlangıç hem de işletme maliyetlerinin düşük olması, daha fazla yolcu taşıyabilmesi, çevre dostu bir proje olması, enerji tasarrufu sağlaması özellikleriyle büyük şehirlerde ideal bir çevreci ulaşım çözümü olacağını söyledi.

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Tarihi sit alanı bölgelerde katener hattı altyapısı kurulamadığını, söz konusu aracın bataryası sayesinde hatta bağlanmadan sefer yapılabildiğini belirten Günay, aracın bataryasının da hatta bağlandığında şarj olduğunu bildirdi.

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Günay, söz konusu araçları yurt dışına da ihraç etmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, şu anda yurt dışında hazırlandıkları üç ihale olduğunu dile getirdi.

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Gebze-Darıca metro hattında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli metro setinin de 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceğini vurgulayan Günay, 4-5 ay sonra test sürüşlerine başlanacağını belirtti. Günay, sürücüsüz yüksek teknoloji olarak üretilen metronun üretiminin bitmek üzere olduğunu, daha sonra test aşamasına geçeceklerini kaydetti.

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