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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 12:42

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi! İlk teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi.

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