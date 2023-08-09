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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 13:24

Yerli uzaktan kumandalı mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarına girdi

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Balıkesir Teknokent) büyük oranda yerli imkanlarla geliştirilen uzaktan kumandalı deniz mayını imha cihazına, Karadeniz'de haziran ayında yapılan uluslararası tatbikatta kullanılmasının ardından yurt dışından talep gelmeye başladı.

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