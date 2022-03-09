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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:55

Yerli üretim ATAK, Filipinler'e ihraç edildi! İlk teslimat yapıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretimini gerçekleştirdiği taarruz helikopteri ATAK, ilk ihracat başarısını gönderdi.

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