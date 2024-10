Yerli şarj kontrol kartı SAHA EXPO'da vitrine çıkacak

Yerli üretilen bataryalı mobil güç kaynaklarıyla farklı kullanım alanlarında enerji ihtiyacı karşılanıyor. Dünyada V2G veya V2X (Vehicle to Grid, Vehicle to Everything) olarak tanımlanan bu sistem, mobil platform üzerindeki veya araçlardaki bataryalardan elektrik şebekesine ve ihtiyaç olan diğer alanlara enerji transferini mümkün kılıyor. İhtiyaç halinde şarj sistemi olarak kullanılabilen çözümler, afet durumlarında mobil enerji kaynağı olarak da görev alabilecek şekilde tasarlandı.





Bu çözümler, platformların taşıma kapasitesine bağlı olarak 30-400 kilovatsaat arasında değişen bataryalarla donatılmış mobil araç sistemlerinde kullanılabiliyor. Farklı firmalar, "mobil şarj aracı" olarak tefriş edilmiş bu cihazları halihazırda yol yardımı amacıyla değerlendiriyor.