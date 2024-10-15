Yerli şarj kontrol kartı SAHA EXPO'da vitrine çıkacak

ASPOWER tarafından geliştirilen yerli ve özgün şarj kontrol kartı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tanıtılacak.





Güç elektroniği konusunda 30 yılı aşkın tecrübeye sahip ASPOWER, yürüttüğü AR-GE çalışmalarının sonunda ortaya çıkan yerli mobil enerji sistemleri ve görüntü teknolojileriyle savunma sanayisi alanında da çözüm sunuyor. Uluslararası birikim ve deneyime sahip akademik ve mühendislik kabiliyetiyle yerli güç elektroniği, yapay zeka, otonom sistemler, görüntü işleme-sıkıştırma alanlarında standart ürünlerin yanı sıra ihtiyaca yönelik özel çözümler oluşturuluyor.