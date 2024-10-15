Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2688
  • 37,4504
  • 2924.92
  • 8737.65

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 11:26

Yerli şarj kontrol kartı SAHA EXPO'da vitrine çıkacak

Enerjide geliştirilen yerli ve özgün çözümler savunma sanayisi projelerine de güç veriyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.