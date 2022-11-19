Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor! Yüzde 25 indirim olacak

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Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ilk banttan inme töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende TOGG'un tanıtımı yapıldı. 29 Ekim 2022'de ise Gemlik'teki fabrikada resmi açılış töreni gerçekleşmiş ve seri üretime başlanmıştı

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TOGG'un ilk aracı geçen ay yapılan törenle üretim bandından indi. Gelecek yıl ilk çeyrekte yollarda olması bekleniyor. Togg süreciyle birlikte elektrikli otomobillerin şarjına yönelik çalışmalar da diğer yandan devam ediyor.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir uygulama ile elektrikli araçlar için yol güzergâhında şarj yapılabilecek istasyonlar görülebilecek.

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Cep telefonlarına indirilecek uygulama ile vatandaşın seyahat ettiği güzergahta bulunduğu konuma en yakın şarj istasyonunun nerede olduğu, uzaklığı, dolu mu boş mu olduğu öğrenilebilecek.

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Uygulamada yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de bulunacak. Vatandaşın güzergâhı üzerinde bir elektrikli şarj istasyonunda 15 şarj ünitesi varsa uygulamada bunların hangisinin hızlı şarj istasyonu (DC), hangisinin yavaş şarj (AC) istasyonu olduğu ve boş doluluk oranları gösterilecek. Hızlı şarj, yavaş şarja göre daha pahalı olabilecek.

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EPDK'nın ŞarjetTR ismini verdiği uygulamayla istasyonlardan anlık bilgi gelecek. Bir süredir uygulamaya yönelik pilot çalışmanın da yapıldığı belirtildi.

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Uygulama için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan isim hakkının patenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da telif hakkının alındığı öğrenildi.

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Şarj istasyonlarında kredi kartı ve nakit ödeme seçenekleri olacak. Tarifesi daha sonra açıklanacak. Şarj için ücret tarifesinin serbest piyasaya dayalı olarak belirleneceği belirtildi.

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Büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine imkan tanınacak.

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Yetkililer, her zaman aynı şarj istasyonu ağını kullanan bir vatandaşa ya da Taşıt Tanıma Sistemi ile elektrik alan bir vatandaşa söz konusu istasyon normal vatandaşa uyguladığı fiyat tarifesinden en fazla yüzde 25 indirimli elektrik satabileceğini ifade ettiler.

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Rekabet şartlarını ortadan kaldıran bir fiyat politikasına izin verilmeyeceği dile getiriliyor. Öte yandan vatandaş aracını evde şarj etmek isterse, meskenler için elektrik tarifesi ne ise faturasına onun karşılığında yansıtılacağı kaydedildi

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43 ŞİRKETE ŞARJ AĞI İŞLETME LİSANSI VERİLDİ

Yasada yapılan düzenleme ile şarj istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin ikincil düzenleme yetkisi EPDK'ya verildi. EPDK, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" hazırladı. Şirketler EPDK'dan aldığı şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebilecek. 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren lisans başvuruları alınmaya başlandı. Eylül ayı itibarıyla 43 adet şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi. Türkiye'de 2022 ağustos ayı verilerine göre yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli araç bulunurken, 3 bin 640 adette halka açık şarj noktası bulunuyor.

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TOGG'un yollara çıkmasıyla birlikte şarj istasyonlarının sayısında hızlı bir artış yaşanması bekleniyor.

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EPDK, araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları, mobil şarj istasyonları, kablosuz şarj, yol üstü şarj üniteleri, elektrikli yollar gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor.

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KİLOMETRE BAŞINA NE KADAR YAKACAĞI BELLİ OLDU

TOGG ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri 1 km'de ne kadar yakıt yakacağı oldu. TOGG'un elektrikli otomobil olmasından dolayı fosil yakıt ile çalışan araçlara göre daha az yakacağı biliniyor. Aslında, TOGG'un km'de maliyeti yüzde 75 oranında azalıyor.

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TOGG eğer ev tipindeki elektrikle doldurulursa, kilovat başına yüksek kademede 2,6 lira olacağı ortaya çıktı. Böylece, 500 km menzili olan TOGG'un, 90 kWh'lık bataryası evden şarj edilirse 235 TL'yi bulacak.