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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 17:18

Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor! Yüzde 25 indirim olacak

29 Ekim'de ilk seri üretim aracın banttan inmesiyle heyecanın daha da arttığı yerli otomobil Togg'a yönelik yeni bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir uygulama ile elektrikli araçlar için yol güzergâhında şarj yapılabilecek istasyonlar görülebilecek ve yüzde 25 indirim uygulanacak.

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