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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:27

Yerli motorlu VURAN'lar göreve başlıyor! 400 beygir gücünde

Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor.

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