Yerli milli uçaksavar 'CANiK M2 QCB' sahneye çıktı!

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Fuar alanında CANiK ve iştiraki UNIDEF, en yeni ve yerli ürünlerini sergiliyor. CANiK, yeni ve inovatif tabancalarının yanı sıra yerli milli uçaksavar CANiK M2 QCB'yi ve MECANIK ürünlerini de sunuyor. Fuarda ayrıca UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünleri de görücüye çıktı.

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ABD'nin Las Vegas şehrindeki SHOT Show ve Avrupa'nın gözde fuarlarından Enfore Tac ve IWA 2022'nin ardından Asya'da da büyük ilgi gören CANiK, yerli ve milli ürünleriyle Türk savunma gücünü sergilemeyi hedefliyor.

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YENİ VE EN İNOVATİF SİLAHLARI SERGİLİYOR CANiK, Malezya'daki 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı'nda 150 metrekare alanda kurulu standıyla yer alıyor.

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Fuarda CANiK, yeni ve inovatif tabancalarının yanı sıra MECANIK ürünlerini de sergiliyor. Yerli milli uçaksavar CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır tüfeğin büyük ilgi gördüğü fuarda ayrıca şirket iştiraki ve entegrasyon devi UNIDEF de en yeni ve yerli ürünleriyle gövde gösterisi yapacak.

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'Dünyada önemli iş birliklerine imza atıyoruz'

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, gördükleri ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

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"2022 yılı Türkiye Savunma Sanayisinin gücünü gösterdiği bir sene olarak geçiyor. Bu yıl dördüncü uluslararası fuara katılım gösteren CANiK olarak biz de hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayında da Şili ve Filipinler'de fuar serimize devam edeceğiz.

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Bu yıl dünyanın 5 kıtasında 17 fuara katılım sağlamayı ve önemli iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz. Şirket iştirakimiz entegrasyon devi UNIDEF de dikkat çekici ürünleri ile fuarda ilgi odağı olmuş durumda. UNIDEF, silah üreticilerine entegrasyon çözümleri sunarak bu alanda sadece ülkemizde değil dünyada da önemli bir açığı kapatan yüzde 100 yerli bir firma. Halihazırda ülkemizde yer alan tüm özel operasyon birimlerinin tamamı UNIDEF entegrasyon çözümleriyle donatıldı. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanlığımızın seçkin koruma timlerinin kullanmış olduğu araçlarda da UNIDEF'in entegrasyon çözümleri yer almaktadır. Ayrıca Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı araçlarında yine UNIDEF tarafından tasarlanan ve entegre edilen çözümler kullanılmaktadır."

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TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİ AĞIRLIKLI OLARAK YER ALIYOR

Dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olarak gösterilen DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı'na bu yıl 60 ülkeden, binden fazla şirket katılım sağlıyor.

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Fuarda Türk şirketlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Didem Aral, "Türk şirketlerinin kullandığı alan büyüklüğü, Malezya'nın yanı sıra ABD, Hindistan, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa, İspanya, Tayland ve Avusturya dahil yaklaşık 18 ülkenin paylaştığı fuar alanının neredeyse yarısını kaplıyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ülkemizin sadece kendi coğrafyasında değil, aynı zamanda Asya-Pasifik coğrafyası için de ne kadar önemli bir değer olduğu açıkça görülüyor" dedi.

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Malezya'da iki yılda bir düzenlenen DSA-NATSEC Asia 2022 fuarında Türkiye, çeşitli ürünler içeren 60'a yakın şirket tarafından temsil ediliyor. Savunma alanındaki temsilciler tarafından büyük ilgi gören fuar, 31 Mart'a kadar devam edecek.

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CANiK M2 QCB NEDİR?

CANiK, dünyanın kendini muharebede en çok kanıtlamış ağır makineli tüfeği olan .50 kalibre Makineli Tüfeği, en ileri teknoloji ile yeniden tasarlayıp, iyileştirerek hizmetinize sunmaktadır. CANiK M2 QCB (Hızlı Değiştirilebilir Namlu), Canik'in üstün ateşli silahlar ailesinin en son üyesidir. Canik M2 QCB, zırhlı ve zırhsız araçlarda, deniz platformlarındave tripod ayaklığı üzerinde piyade tarafından anti-materyal ve anti-personel amaçlarıyla yaygın olarak kullanılan M2 ağır makineli tüfeğin performansı arttırılmış yeni versiyonudur.

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Hafif silah, havacılık, roket ve füze alanında tasarlama ve üretme konusundaki bilgi birikiminden faydalanan CANiK, M2 üzerindeki ateşleme mekanizmasının ömrünü iki katına çıkarmayı ve piyasadaki en uzun ömürlü ve en iyi dağılıma sahip namluyu geliştirmeyi başarmıştır. Silahın çevresel ve ağır şartlarda çalışma performansını da arttırmıştır. Bir diğer göze çarpan gelişme ise, makineli tüfek üzerine çok çeşitli optik ve aydınlatma ekipmanlarını monte edebilme özelliğidir. Sonuç olarak, Canik M2 QCB, gerçek muharebe ortamlarında test edilmiş ve kendini ispat etmiş klasik bir dizaynın günümüz ve gelecekteki savaş alanlarının gereksinimlerine adapte edilmiş halidir.

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GENEL ÖZELLİKLERİ

Hızlı değiştirilebilir namlu Sıcak namlu değişimini kolaylaştıran namlu taşıma kolu Yönü değiştirilebilir kurma kolu Yönü değiştirilebilir şerit besleme sistemi Tekli ve otomatik atış seçeneği Krom kaplama namlu iç yüzeyi

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ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK KABİLİYETLER:

Sönümleme sistemleri tasarımı ve imalatı Stabilizasyon sistem tasarımı ve imalatı Dahili yazılım ve elektronik kart dizaynı Test ekipmanları ve simülatör dizaynı ve üretimi Sistem dizaynı ve üretimi Data toplama sistemleri dizaynı ve uygulaması Mekatronik sistem dizaynı ve üretimi Robotik ve kontrol sistemleri dizaynı ve uygulaması