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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Mart 2022 Salı 14:56

Yerli milli uçaksavar 'CANiK M2 QCB' sahneye çıktı!

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren hafif silah üreticilerinden CANiK Malezya'da 28-31 Mart'ta düzenlenen 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarına katıldı. Malezya'daki fuara Türk şirketlerin yoğun katılım sağladığı bildirildi.

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