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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 11:31

Yerli 'kara kutu' gün yüzüne çıktı! İşte özellikleri

Hava araçları için geliştirilen yerli 'kara kutu' çözümü, sektörün dünyadaki en önemli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda duyuruldu.