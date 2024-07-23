Yerli 'kara kutu' gün yüzüne çıktı! İşte özellikleri

"Kara kutu" ilk kez İngiltere'de ortaya çıktı





Yeni geliştirilen kara kutu ürününü ilk kez duyurmak için havacılık konseptli fuar olması nedeniyle Farnborough Airshow'u seçtiklerini belirten Fırat, şöyle konuştu:

"Kazaya dayanıklı, kokpit ses ve görev veri kaydedici cihaz olan kara kutu ürünümüz kaza esnasında veya sonrasında maruz kalacağı darbe, sıcaklık, su altı basıncı gibi zorlu dış koşullara rağmen kaydedilen bilgilerin korunmasını sağlayacak. Cihaza monte edilen su altı konum belirleyici verici sayesinde kaza sonrası platformun su altında kalması durumunda konumu kolayca tespit edilebilecek. Uçuş sırasında kaydedilen veriler, cihazın sahip olduğu ethernet arayüzü ve CTech tarafından geliştirilen yazılım aracı ile uçuş sonrası bilgisayara indirilerek analiz edilebilecek. Cihaz konveksiyon soğutma özelliği sayesinde soğutma için herhangi bir fan veya iklimlendirilmiş ortama ihtiyaç duymayacak, bu sayede her türlü hava aracına (sabit kanat veya döner kanatlı) entegre edilebilecek."

Ürünün çok yakın zamanda kullanıma hazır hale geleceğini vurgulayan Fırat, böylece hem Türkiye'de üretilen hava platformlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını hem de uluslararası hava platformlarında yer alarak ülkenin teknoloji ihracatına katkı sağlayacaklarını kaydetti.