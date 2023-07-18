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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:06

Yerli bombaatarlara yurt dışı talep artıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilerek güvenlik güçlerinin envanterine giren bombaatarlar yurt dışında da ilgi görüyor.

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