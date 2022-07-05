  • $16,9783
  • 17,4998
  • 984.003
  • 2403.95

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 12:09

'Yerli alaşım' üretimi başladı! Deneme üretimindeyken 2 tonluk sipariş teklifi geldi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nde, savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde endüstriyel üretimine başlandı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.