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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 23:50

Yeni Togg'dan ilk görüntüler... Las Vegas'taki CES 2024'te yerini aldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

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