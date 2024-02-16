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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 13:04

'Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi' Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının öncülük etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) öncülük ettiği proje kapsamında kurulan 'Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi' hizmete girdi.

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