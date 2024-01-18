Yarın 00.49'da yapılacak... Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda hedeflenen yeni fırlatma zamanının 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49 olduğunu belirterek, "Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

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"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."