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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 01:27

Yarın 00.49'da yapılacak... Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

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