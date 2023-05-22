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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:27

Yapay zekanın erken uyarıyla hayatını kurtardı! Tıp tarihine geçti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından desteklenen Türk Beyin Projesi kapsamında geliştirilen gerçek zamanlı yapay zeka sistemi ile beyninde tümör tespit edilen hastaya acil müdahale edilerek hayatı kurtarıldı.

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