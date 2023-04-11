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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:14

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı! Ekran yüzü oldu

Kuveytli bir medya kuruluşu, yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve haber bültenlerini sunması planlanan sanal bir haber spikerini tanıttı.

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