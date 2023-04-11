Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı! Ekran yüzü oldu

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"Fedha" adlı kadın görünümlü spiker, Kuwait News web sitesinin Twitter hesabında duyuruldu.

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Yapılan paylaşımda, robotun Arapça olarak "Ben Fedha, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk spikerim. Ne tür haberleri tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi duyalım" dediği duyuldu.

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Yapılan paylaşımda, robotun Arapça olarak "Ben Fedha, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk spikerim. Ne tür haberleri tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi duyalım" dediği duyuldu.

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"Yapay zeka yeni ve farklı içerik sunma potansiyeline sahip"

Bununla birlikte, Kuwait News 1961 yılında Körfez bölgesinin ilk İngilizce gazetesi olarak kurulan Kuwait Times'a bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Her iki yayın organının genel yayın yönetmen yardımcısı Abdullah Boftain, Fedha'nın yapay zekanın "yeni ve farklı içerik" sunma potansiyelinin temsili olduğunu söyledi.

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Boftain, gelecekte Fedha'nın Kuveyt aksanını benimseyebileceğini ve haber bültenlerini sitenin 1,2 milyon takipçisi olan Twitter hesabından sunabileceğini söyledi.

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Fedha adı nereden geliyor?

Boftain, "Fedha, gümüş anlamına gelen popüler, eski bir Kuveyt ismi. Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik." dedi.

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"Sarı saçları Kuveyt'teki çeşitliliği temsil ediyor''

Boftain, ayrıca sanal spikerin sarı saçları ve açık renkli gözlerinin petrol zengini ülkenin Kuveytli ve çeşitli etnik kökenlerden oluşan farklı nüfusunu yansıttığını belirterek, "Fedha herkesi temsil ediyor" diye konuştu.

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"Fedha''ya eleştiriler Öte yandan, Kuveyt, Sınır Tanımayan Gazeteciler 2022 Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke ve bölge arasında 158. sırada yer aldı.

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Fedha'nın Twitter'da yayınlanan 13 saniyelik videosu gazeteciler de dahil olmak üzere sosyal medyada pek çok kişi tarafından tepki yağmuruna tutuldu.