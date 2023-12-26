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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:22

Yapay zeka 'depresyon' tespitine başladı! Türk bilim insanları geliştirdi

Bilkent Üniversitesinden bilim insanları psikiyatristlerle işbirliği yaparak, 'ses', 'konuşma içeriği', 'yüz ifadesi' ve 'beden dili' gibi verilerle kişinin depresyonda olup olmadığını tespit edip 'kişilik analizi' yapabilen yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi.

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