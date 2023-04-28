Yabancı bitkileri imha eden tarımsal insansız kara aracı 'Hars' TEKNOFEST İstanbul'da

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Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

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TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kulübü'nden Remzi Yılmaz, Meriç Setan, Yaren Çolak, Oğuzhan Polat, Fırat Türker Ircı, Can Bara ve Omar Tarabin'in oluşturduğu "Hars" takımı Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde yarışıyor.

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Remzi Yılmaz, takımlarıyla aynı ismi taşıyan tarımsal insansız kara aracı "Hars"a ilişkin açıklamada bulundu.

Geliştirdikleri aracın araziye çıkarak her türlü koşulda yabancı bitkileri tespit edip imha işlemini gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Aracın üzerindeki robot kol ve kamera kullanılarak bitki tespiti gerçekleştirip nişan alıp imhası yapılıyor" diye konuştu.

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Yılmaz, aracın süspansiyon sistemiyle çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Araç, her türlü arazi koşuluna uygun bir şekilde ilerliyor. Motoru yük taşımak için uygun. Araç, tamamen pratik bir şekilde tasarlanmış olup hiçbir kapak vesaire bulunmamakta. Araçta herhangi bir elektronik müdahale gerektiğinde içinde çekmece sistemi mevcut. Çektiğimizde kartlar tamamen dışarı çıkmakta, müdahalemizi gerçekleştirip geri içeriye itmekteyiz. Saç kesiminden tutun, pleksilerine ve diğer parçalarına kadar her şey tamamen öğrenciler tarafından yapıldı.