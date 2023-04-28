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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 17:12

Yabancı bitkileri imha eden tarımsal insansız kara aracı 'Hars' TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST İstanbul'da yarışan üniversite öğrencilerinin geliştirdiği tarımsal insansız kara aracı 'Hars', yabancı bitkileri tespit edip imha ediyor.

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