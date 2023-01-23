WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğrafların ve videoların kalitesi bozulmayacak

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WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

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WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor.

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Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

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Şu anda belge gönderme kısmından gönderilen fotoğraflarda kalite kaybı yaşanmasa da WhatsApp, normal gönderimlerde kalite sorununu çözecek.

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WhatsApp'ın son beta sürümünde geliştirme ekibinin, fotoğrafları orijinal kalitelerinde gönderme özelliği üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı.

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WABetaInfo'ya göre, Android beta 2.23.2.11 güncellemesinde, görselleri artık herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitelerinde göndermek mümkün olacak.

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Şirket, uzun bir süredir beklenen bu özelliğin testlerini henüz tamamlamadı. Bu nedenle, yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil.

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