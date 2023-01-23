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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:03

WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğrafların ve videoların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp üzerinden birine fotoğraf ve video gönderildiğinde, WhatsApp o fotoğrafın veya videonun boyutunu ve kalitesini düşürüyor. Ancak şirket, bu sorunu çözen yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

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