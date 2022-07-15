WhatsApp'tan çok beğenilecek yeni özellik: Sesli durum mesajı geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.
2017'ye kadar sadece metin tabanlı olan durum güncellemeleri, daha sonra kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabileceği "hikayeler" olarak güncellenmişti.
WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. WhatsApp bu özelliğin adını "voice status" olarak belirledi.
Kullanıcılar, bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile durum olarak paylaşabilecek.