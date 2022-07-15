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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:46

WhatsApp'tan çok beğenilecek yeni özellik: Sesli durum mesajı geliyor

WhatsApp platformu için birçok yeni özellik test ediliyor. Firma son olarak emoji ile tepkiler özelliğini kullanıma sunmuştu. WABetaInfo'nun raporuna göre şimdi de 'Durum' sekmesinde sesli notlar özelliği test edilmeye başlandı.

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