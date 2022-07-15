WhatsApp'tan çok beğenilecek yeni özellik: Sesli durum mesajı geliyor

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

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Bildiğiniz gibi, uygulamada durum güncellemesi paylaşılabiliyor.

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2017'ye kadar sadece metin tabanlı olan durum güncellemeleri, daha sonra kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabileceği "hikayeler" olarak güncellenmişti.

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Yaklaşık 5 yıl sonra WhatsApp, durum özelliğini güncellemeye karar verdi.

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Şirket, artık sesli mesaj olarak durum güncellemesi paylaşılmasına izin verecek.

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WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. WhatsApp bu özelliğin adını "voice status" olarak belirledi.

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Kullanıcılar, bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile durum olarak paylaşabilecek.