Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi başlıyor! İşte detaylar

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Son olarak kanallar özelliğini duyuran WhatsApp, bir yeni güncellemeyi daha yakında tüm kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.

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VİDEOLU MESAJ DÖNEMİ

Wabetinfo'nun haberine göre, WhatsApp, iOS ve Android için beta güncellemelerinde videolu mesajlar adı verilen yeni bir özelliği test ediyor.

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60 SANİYE SINIRI VAR

Videoların 60 saniyeye kadar paylaşma olanağı getiren özellik, seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ayrıca haberde önümüzdeki haftalarda videolu mesaj özeliliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı belirtildi.

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VİDEO MESAJ ÖZELLİĞİNİ NASIL DENERİM?

Eğer WhatsAPP hesabınız için videolu mesaj özelliğinin kullanılabilir olup olmadığını merak ediyorsanız önce herhangi bir sohbet ekranına giriş yapmanız gerek. Hemen ardından sohbet çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda mikrofon eğer kameraya dönüşürse videolu mesaj özelliğini kullanabilirsiniz. Video mesajlarınızı alabilmeleri için gönderdiğiniz kullanıcının WhatsAppın son sürümünü kullanıyor olması gerektiğini unutmayın.

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