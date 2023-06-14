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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14:16

Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi başlıyor! İşte detaylar

WhatsApp yeni özelliğini iOS ve Android kullanan beta kullanıcıları tarafından test ediyor. Videolu mesaj özelliğiyle beraber 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz. Peki WhatsApp videolu mesaj nedir? Whatsapp videolu mesajın özellikleri neler? İşte detaylar...

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