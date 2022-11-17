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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 17:02

WhatsApp'ta grup sohbetleri için anket kullanıma sunuldu! İşte yeni özellik

WhatsApp, grup sohbetleri için anket özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte gruplardaki fikir ayrılıkları oylanabilecek.

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