WhatsApp'ta grup sohbetleri için anket kullanıma sunuldu! İşte yeni özellik

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WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulamasını kullanıma sundu.

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Geçtiğimiz aylarda yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyuran WhatsApp, bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ile anket özelliğini duyurdu.

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'Anketler Burada' başlığı ile paylaşım yapan uygulama, ''Artık grup sohbetlerinde karar vermek çok daha kolay ve çok daha eğlenceli'' dedi.

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12'e kadar olacak anket seçeneğinin, fikir ayrılığı yaşayan WhatsApp grupları için oldukça kullanışlı olması bekleniyor

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Ek olarak geçtiğimiz günlerde Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başlayan uygulama, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına imkan sunacak.