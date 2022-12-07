WhatsApp'ta bir devrin sonu geldi! Artık isteseniz de yapamayacaksınız

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Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni özelliğini getirmek için kolları sıvadı.

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İletişim ağının büyük bir kısmını oluşturan WhatsApp kullanıcıların uygulamayı daha iyi kullanabilmesi adına yeni güncellemeler ve özellikler yayınlıyor.

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WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp ekran görüntüsü alımını sonlandıracak özelliği test etmeye başladı.

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Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan özellik WhatsApp'ın beta sürümündeki kullanıcıların erişimine açıldı.

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Yeni özellik ile birlikte WhatsApp'ta bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınamayacak.

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Paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşıldığı üzere bir kez görüntülenen mesajlarda bir uyarı metni çıkacak.

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Mesajı göndermeden önce WhatsApp, "Şu an tek sefer görüntülenmelik bir mesaj gönderiyorsunuz.

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Karşı tarafın bu mesajın ekran görüntüsünü alamaz" ifadeleri yer alıyor.

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Hiçbir 3. parti uygulaması ya da yazılımı bu mesajdan ekran görüntüsü alımına olanak tanımayacak.

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Henüz test aşamasında olan özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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