WhatsApp'ta bir devrin sonu geldi! Artık isteseniz de yapamayacaksınız

Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni özelliğini getirmek için kolları sıvadı.
İletişim ağının büyük bir kısmını oluşturan WhatsApp kullanıcıların uygulamayı daha iyi kullanabilmesi adına yeni güncellemeler ve özellikler yayınlıyor.
WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp ekran görüntüsü alımını sonlandıracak özelliği test etmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan özellik WhatsApp'ın beta sürümündeki kullanıcıların erişimine açıldı.
Yeni özellik ile birlikte WhatsApp'ta bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınamayacak.
Paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşıldığı üzere bir kez görüntülenen mesajlarda bir uyarı metni çıkacak.
Hiçbir 3. parti uygulaması ya da yazılımı bu mesajdan ekran görüntüsü alımına olanak tanımayacak.
Henüz test aşamasında olan özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.