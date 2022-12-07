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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 11:01

WhatsApp'ta bir devrin sonu geldi! Artık isteseniz de yapamayacaksınız

WhatsApp, uzun süredir konuşulan ve büyük bir etki yaratan yeni özelliğini test etmeye başladı. Anlık mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler getiriyor. Meta çatısı altında faaliyet gösteren şirket ekran görüntüsü alma devrini kapatacak özelliği yakın zamanda kullanıcılarla buluşturacak.

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