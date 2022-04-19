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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 09:33

WhatsApp'ın uzun süredir test ettiği özellik tanıtıldı! İşte detaylar

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. İşte yeni gelen özellikler...

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