WhatsApp'a iki yeni özellik daha geliyor! Sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlarda gönderilebilecek

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WhatsApp, iki yeni özellik üzerinde çalışıyor.

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NTV'nin haberine göre; Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellikler ile birlikte kullanıcılar hem sesli ve görüntülü mesajlar arasındaki geçişlerde zorlanmayacak, hem de sohbetlerde tarih bazlı arama yaparak eski konuşmalara daha kolay erişebilecek.



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İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler...

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SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ MENÜSÜ

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar da gönderebileceğimizi duyurmuştu. Ancak bazı kullanıcılar iki özellik arasındaki geçişleri yaparken zorlanıyordu. Meta durumu fark ederek artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişikliğini çok daha anlaşılır bir hale getirmeyi hedefliyor.

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SOHBETLERDE TARİH BAZLI ARAMA

Bir başka test edilen özellikle birlikte kullanıcılar artık sohbetlerinde tarih bazlı arama yapabilecek. Böylelikle eski mesajları bulmak çok daha kolay olacak.