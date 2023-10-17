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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:50

WhatsApp'a iki yeni özellik daha geliyor! Sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlarda gönderilebilecek

Meta, WhatsApp'ı geliştirmeye devam ediyor. Son olarak IP adresi gizleme özelliğini test eden şirket, sesli ve görüntülü mesaj modu arasında geçişleri de kolaylaştırmak için yeni bir seçenek ekranını deniyor. Öte yandan WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik sayesinde ise konuşmalarda tarih bazlı aramalar yapılabilecek.

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