WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu! Üç yeni özellik üzerinde çalışıyor

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WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi dahil üç yeni özellik üzerinde çalışıyor.

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı.

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Bu kapsamda, Instagram uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.

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WhatsApp, kullanıcılarına video görüşmeleri sırasında da avatar kullanma imkânı sunacak. Kullanıcılar, avatarları gruplar halinde veya bireysel sohbetlerde çıkartma olarak da gönderebilecek.

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WhatsApp ekran görüntüsü alma devri bitiyor WhatsApp'ın duyurulan ilk özelliği, ekran görüntüsü almanın engellenmesi olacak. Ancak bu engel, yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf veya videolarda geçerli olacak.

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Normal gönderilen fotoğraflarda veya videolarda ekran görüntüsü yine alınabilecek.

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Mark Zuckerberg'in açıklamalarına göre WhatsApp'a eklenecek bir diğer yenilik de gruplara gelecek.

Artık bir kişinin gruptan ayrıldığı, sistem mesajı olarak gösterilmeyecek. Bu sayede kullanıcılar, sessiz bir şekilde gruptan çıkabilecek.