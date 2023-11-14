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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:32

WhatsApp'a Discord özelliği! 33 kişi ve üzeri kalabalık gruplarda kullanılacak

Whatsapp, 33 kişi ve üzeri kalabalık gruplarda Discord benzeri yeni bir sesli sohbet özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Sesli sohbet özelliği gruptaki üyelerin zil sesini çaldırmadan aramaları başlatıyor.

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