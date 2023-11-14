WhatsApp'a Discord özelliği! 33 kişi ve üzeri kalabalık gruplarda kullanılacak

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NTV'nin haberine göre; Meta'nın çatısı altında bulunan WhatsApp, 33 kişi veya daha kalabalık gruplarda Discord'a benzer bir sesli sohbet özelliğini tanıttı.

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Bu özellik, katılabilen herkesle bir şeyler konuşmanızı sağlarken, katılamayanlarla mesajlaşmaya devam etmenize olanak tanır.

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Sohbetin üst kısmındaki arama kontrollerine tıklayarak sesli sohbetten ayrılmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde sesi açabilir, kapatabilir veya gruba mesaj gönderebilirsiniz.

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Ayrıca yapılan aramalar gruptaki diğer üyelere bildirim olarak gönderilmez ve telefon zil sesleri çalmaz.

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Böylelikle kullanıcılar rahatsız edilmeden sesli sohbet gerçekleştirilebilir.

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Platform, önümüzdeki haftalarda sesli sohbetleri küresel olarak kullanıma sunacak.