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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:25

WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı! Görüntüler sızdı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlara emojiyle tepki verme özelliğini geliştiriyor. Şirket grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

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