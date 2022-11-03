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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 17:06

WhatsApp 'Topluluklar' özelliğini kullanıma sundu! İşte detaylar

Meta, WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren 'Gruplar'a ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan 'Topluluklar' özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, birçok grubu tek bir çatı altında toplayabilecek.

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