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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:26

WhatsApp sesli mesajlarda 6 yeni özellik

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarda altı yeni özelliği birden duyurdu. Şirket masaüstü uygulamasında paylaşılan linklerde değişikliğe gidiyor. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

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