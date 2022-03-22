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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 16:26

WhatsApp manuel dil seçeneğini getiriyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliği için kolları sıvadı. WhatsApp'ta dil ayarı manuel olarak yapılabilecek. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

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