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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 13:15

Vanlı öğrenciler geliştirdi! 'İnsansız Yangın Söndürme Gemisi' projesi

Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Halid Gökhan, öğretmeninin desteğiyle hazırladığı 'İnsansız Yangın Söndürme Gemisi' projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

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