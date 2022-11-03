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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 11:08

Uzaylılar insanları bakın nasıl görüyor! Bilim insanlarından şaşırtan tespit

Teknolojide çağ atlayan İnsanlık uzay çalışmalarında her geçen gün daha da ileri giderken, uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve birçok kişinin merak ettiği olası dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin sorulara hâlâ net bir cevap verilemedi. Bilim insanları ise son olarak bu sorunun cevabı olabilecek bir ihtimali karıncalar üzerinden açıkladı.

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