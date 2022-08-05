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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 17:04

Uzayda yıllardır var olan 21 Türk ismi! çok az kişi tarafından biliniyor

Uzayın geniş ve sonsuzluğu içerisinde gök bilimciler tarafından araştırmalar sürerken Ay, Mars ve Venüs'te keşfedilen oluşumlara dünyadan verilen isimlerin yanı sıra 21 Türk ismi yazıldı.

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