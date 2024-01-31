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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:40

Uzay meraklısı öğrencilerin gözdesi oldu! Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi

Trabzon'da yaklaşık 2 ay önce açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni bugüne kadar çoğunluğunu Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane'den öğrencilerin oluşturduğu 20 bin 500 kişi ziyaret etti.

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