Uzay meraklısı öğrencilerin gözdesi oldu! Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi

Astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 5 alanda atölye, 80 kişilik oturma kapasiteli, 12 metrelik kubbe çapına sahip planetaryum (gezegen evi) ve 18 gezici ünite yer alan merkezde, matematik, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, resim öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu 21 personel hizmet veriyor.

Dene-yap atölyeleriyle öğrencilere teorisi anlatılan uzay mekiği gibi tasarımların maketinin yaptırıldığı Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezini, açılışından bugüne kadar 20 bin 500 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin 15 bine yakınının milli eğitime bağlı öğrenciler olduğunu belirten Kara, "Bütün bölge vatandaşına hizmet veren bir bilim merkezi. Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane milli eğitim müdürlükleriyle görüştük. Buralara merkezimizin tanıtım materyallerini göndererek bilgilendirmelerimizi yaptık ve nitekim geliyorlar da. Çevre illerden okul grupları, daha çok hafta sonları gelip alanı ücretsiz kullanabilmektedir." diye konuştu.

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Daha önce bölgede böyle bir eğitim alanı olmadığı için çocukların hem mutluluk hem de şaşkınlık içinde merkezi incelediğine dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:





"Okulda gördükleri eğitimleri biraz da uygulamaya dökerek atölyelerde pekiştirdikleri için çocuklar çok olumlu tepkiler veriyor. Buraya gelen 5-6 yaşındaki bir çocuk 'Uzaya mı gidiyoruz?' diyebiliyor. Daha çok eğitim müfredatımız atölyelerde 7 ve 14 yaş grubu ama biz burada her yaş grubu öğrenciyi, her yaş grubu vatandaşı ağırlayabiliyoruz. Planetaryumda yetişkinlere yönelik filmlerimiz, sergi alanında küçük yaş gruplarına hitap eden sergi ünitelerimiz olması hasebiyle birçok yaş grubuna hizmet edebiliyoruz. Bölgede böyle bir eğitim faaliyetinin olmaması, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin şu anda tek olması dolayısıyla çok güzel dönüşler alıyoruz."