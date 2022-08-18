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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:04

Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu

Uzay Kampı Türkiye, yaz kampı programlarında 25 ülkeden 700'ü aşkın ziyaretçiye uzay macerası yaşattı.

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