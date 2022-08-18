Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu

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Dünyada, ABD Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu lisansı bulunan iki uzay kampından biri olan kamp, Kovid-19 salgınının olumsuzluklarını geride bıraktı.

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Gaziemir ilçesindeki kamp, salgın tedbirlerinde yaşanan normalleşmeyle ABD'den Avrupa ülkelerine, Orta Doğu'dan Asya ülkelere kadar farklı coğrafyalardan uzay meraklısı çocuk, genç ve yetişkinleri ağırladı.

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22. yılını geride bırakan kampı, bugüne kadar yaklaşık 60 ülkeden 260 bin kişi ziyaret etti.

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Astronotlar gibi uçuş görevine çıkıyorlar

Uzayla ilgili teorik bilgilerin verildiği kampa katılanlar, yer çekiminin dünyadan daha az olduğu Ay'da yürüyüşü, simülatörle tecrübe ediyor.

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Ay yürüyüşü koltuğuyla bir astronotun Ay'da nasıl adım attığını deneyimleyen ziyaretçiler, bu sırada taktıkları sanal gerçeklik gözlükleriyle yürüyüşü görsel olarak da yaşıyor.

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Çok eksenli simülatörde ise astronotların uzayda yaşayabildikleri yer ve yön kaybı duygusu aktarılıyor.

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Kampa katılanlar, 1 saatlik sanal uzay uçuş görevine katılıyor. Uzay mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay üssü olmak üzere üç simülatör üzerinde aynı anda yapılan görevde, uçuş senaryosunun başarıyla tamamlanması için astronotlar ile dünya ve uzay üssündeki görevliler, karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm arıyor.

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Astronotların uçuş sırasında neler yaşadıklarının hissedildiği görevde takım çalışması, sorun çözme gibi beceriler de kazandırılmaya çalışılıyor.

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Kamp 5 yaş üstü yaş grupları için farklı içeriklerde programlar sunuyor. Günlük programların yanı sıra 2, 5 ve 6 günlük programlar da bulunuyor.

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Yaz dönemi programı bu hafta sona erecek kampta farklı coğrafyalardan çocuklar arkadaşlık da kuruyor.

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"Yıldızları ve gezegenleri çok merak ediyorum"

Bulgaristan'da yaşayan 12 yaşındaki Siyana Kostadinova AA muhabirine uzaya ilgi duyduğu için kampa katıldığını belirtti.

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Kostadinova, kampın heyecan verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yıldızları ve gezegenleri çok merak ediyorum. Umarım günün birinde bunları keşfedebilirim, uzaya gidebilirim. Öğretmenlerimiz kamptan bahsetti. Dünyada böyle bir yer olması harika. En çok sevdiğim aktivite sıfır yer çekimi duvarı. Yeni arkadaşlar edindim farklı ülkelerden. Moğolistan ve Türkiye'den iki arkadaşım var takımda. Onlarla sohbet etmekten çok mutluluk duyuyorum."

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Romanya'dan gelen 13 yaşındaki Alexia Elena Alana da gezegenlere ve özellikle de Mars'a ilgi duyduğunu ifade ederek, uzaydaki yıldızları merak ettiğini anlattı.

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Gelecek için hukuk alanında kariyer plansa da uzayın da güzel bir kariyer seçeneği olduğunu söyleyen Alana, "Kamptan matematik öğretmenim sayesinde haberdar oldum. 'Çok güzel bir tecrübe olacak, uzay kampına gitmelisin.' dedi. 2 gün önce geldim. Bu sürede Ay ve Güneş hakkında bilgi edindim. Teleskopla güneş gözlemi yaptık. Maket roket yapıp fırlattık. Teleskopla güneş gözlemi yapmak en sevdiğim aktivite oldu. Farklı ülkelerden arkadaşlarım var takımımda. Onlarla aynı takımda olmak çok güzel. Bu kampı herkese öneririm." diye konuştu.

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"Katılım artarak devam edecek"

Uzay Kampı Türkiye Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, bu yaz programında salgın sürecinin olumsuzluklarını geride bıraktıklarını aktardı.

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Tatil için İzmir'i tercih eden ailelerin çocuklarını uzay kampına bırakarak onlara farklı bir deneyim yaşattığını dile getiren Aday, gelen taleplerin kampa katılımın artacağını gösterdiğini söyledi.

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