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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 14:41

Üç saniyede 0'dan 100'e çıkacak! Üniversite öğrencileri Formula 1 otomobili üretiyor

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, ağustos ayında Romanya'da katılacakları yarışma için Formula 1 prototipi otomobil üretiyor. Emisyon değeri olarak doğayı daha az kirleten bir araç tasarlanırken, aynı zamanda da yüksek performanslı olması için çalışmalar sürüyor. Takımın en büyük hedefi ise üretilen otomobilin 3 saniyede 0'dan 100'e çıkabilmesi.

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