Üç saniyede 0'dan 100'e çıkacak! Üniversite öğrencileri Formula 1 otomobili üretiyor

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda KOÜ Racing takım kaptanı olan Dursun Can Polat, "Hazırlandığımız yarışma Formula Student diye geçiyor. Formula 1'in lisans seviyesindeki hali diyebiliriz. Uluslararası bir yarışma ve yaklaşık 600 civarı üniversite katılım gösteriyor. 25'den fazla ülkede de düzenleniyor. Aslında üniversite içerisinde sadece derslerle uğraşmaktansa bu tarz bir projeye de zaman ayırarak hem de el becerilerimizi ve mühendislik becerilerimizi geliştirmek konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Sürdürülebilir enerjiye katkı sağlayan bir ekip olmak istiyoruz"





Aracın bazı teknik özellikleri ve takımın çalışmaları hakkında da bilgi veren Polat, "Takım olarak 2019 yılında kurulduk. Elektrikli Formula Student konseptinde araç yapmaya karar verdik ve ilk çalışmalarımız yarışmanın kural kitabını incelemek oldu. Daha sonra diğer takımların araçlarını inceleyerek nasıl bir araç yapmamız gerektiğini, nasıl farklı bir şey üretebileceğimizi düşündük. Bu çalışmalar bilgisayar üzerinde belli başlı tasarım programları kullanarak başlıyor. Sonrasında tasarladığımız parçaların dayanım analizini yapmak için çalışmalar yaptık. Bunlara ek olarak da tasarımları hayata geçirmek için üretime geçtik. Bu aşamaya kadar geldik. Şu an montaj aşamasındayız. Aracımızı 4 teker üstüne kaldırdık ve yürür hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aslında mottomuz iyi mühendislik yapıp geliştirebilmek ve sürdürülebilir enerjiye bir nebze olsun katkıda bulunmak. Elektrikli bir araç yaptığımız için içten yanmalı bir araca göre emisyon değeri olarak daha az doğayı kirletiyor. Bu sebeple batarya konusunda yaptığımız ekstra Ar-Gr çalışmalarıyla birlikte sürdürülebilir enerjiye katkı sağlayan bir ekip olmak istiyoruz. Burada batarya içerisindeki pillerin daha önce geri dönüştürülmesiyle birlikte bu pilleri tekrar hayata döndürerek bataryamıza eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca elektrik motorumuz da diğer takımlardan farklı olarak sıfırdan üretildi ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirildi. Burada sponsorlarımızın desteğiyle önemli bir iş başardığımızı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de elektrik motorunu üretip yarışmaya katılan bir takım şu an için yok. Belli bir yüzdeyi tamamladık. Ekstra motor montajını ve batarya montajını tamamlayacağız. Bazı noktalarda maddi olarak desteğe ihtiyacımız oluyor. Maddi zorlukları giderebilirsek aracımızı yürür halde Romanya'ya götüreceğiz. Orada yarışarak hem ülkemizi hem üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize destek oldukları sürece aslında bilime destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.