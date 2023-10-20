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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:43

Üç kardeşin Bilişim Vadisi'nde geliştirdi! Oyunlar 177 ülkede oynanıyor

Bilişim Vadisi'nde üç kardeş tarafından kurulan dijital oyun stüdyosunun geliştirdiği oyunlar aralarında ABD, Çin, Hollanda ve Fransa'nın da bulunduğu 177 ülkede oynanıyor.

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