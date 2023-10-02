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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 16:42

Üç günde bitki köklendirmeyi başardı! Daha az su ve enerji harcanarak

Karadağ, TÜBİTAK desteği ile daha az su ve enerji harcanarak daha hızlı ve verimli köklendirme yapılabilen kapalı bir sistem geliştirdi.

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