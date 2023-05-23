TUSAŞ, THY için üretecek! Türkiye'de bir ilk

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THY'nin yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ (TAFA-Turkish Airlines Flight Academy) ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirildi.

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Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, daha önce onlarca kontrat imzaladıklarını kaydederek, daha önce imzaladıkları hiçbir kontratta bu kadar heyecanlanmadıklarını söyledi.

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THY'nin 10 yılda 11 bin pilota ihtiyaç duyacağını dile getiren Bolat, dünya genelinde gelecek 10 yıldaki ihtiyacın ise 300 bin olarak hesaplandığını anlattı.

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Bolat, bu pilotların uçuş okullarınca yetiştirileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Baktığımızda uçuş okullarının kapasiteleri belli. Türkiye'ye baktığımızda şu anda 201 pilot yetiştiriyoruz yılda, 400'e yakın da diğerleri yetiştiriyor toplam 600. Bizim ihtiyacımız ortalama 1000. Demek ki yılda yetiştirmek için 400-500 daha pilota ihtiyacımız var. Burada da en önemli darboğaz uçak. Şu anda verdiğimiz uçakların siparişleri 2026'da geliyor.

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Bütün dünyada bir darboğaz var. O açıdan bizim bu belki şu anda mütevazı bir kontrat olacak, 20 tane uçak siparişi veriyoruz. Ancak 10 yılda uçak ihtiyacımız 100 adet. Dünyanın uçak ihtiyacına baktığımızda da aynı şekilde şu anda 3 binden fazla uçağa ihtiyaç var."

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TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Bolat, bu anlaşmayı çok önemsediğini kaydederek, "Türkiye'de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. Bunda da Türk Hava Yolları stratejik ortağımız TUSAŞ ile zaten daha önceden de iş birlikleri yapıyorduk, ilk defa böyle bir projede rol aldığımız için biz de Türk Hava Yolları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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Yılda 200 uçağın üretileceği bir hat kurulacağını dile getiren Bolat, "Yani sadece bu yirmi tane uçakla kalmayacak. TUSAŞ buradan tüm dünyaya uçak satmak için bu işe giriyor. O açıdan da güzel bir iş birliğinin temelini oluşturduğumuz için de seviniyorum." açıklamasında bulundu.

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"ÇOK DEĞERLİ BU İMZA BİZİ SİVİL ALANA TAŞIYACAK"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

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"Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."

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Kotil, edindikleri tecrübelerin ardından sivil pilotları yetiştirmek amacıyla Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) ile güçlerini birleştirdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

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"THY'nin pilot eğitimlerini karşılayacak, muadillerine göre üstün performans ve uçuş kalitesine sahip, bu yetkinliklerde en son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılmış, uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli ve milli imkanlarımızla tesislerimizde üreteceğiz.

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Uçakların Türk Hava Yolları envanterine katılması ile birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız. Bugün Türk havacılığını her alanda dünya ile yarışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

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TAFA FİLOSUNUN TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ UÇAKLARLA DEĞİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Toplantıda verilen bilgiye göre, TAFA'da kullanılan mevcut ve alternatif uçak tipleri üreticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, uçak tedarikinde orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı anlaşıldı.

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TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

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2026 ve 2027'de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda sonraki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.