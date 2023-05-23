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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 17:04

TUSAŞ, THY için üretecek! Türkiye'de bir ilk

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşma kapsamında TUSAŞ tarafından THY'nin pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla yerli ve milli uçak üretilecek.

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