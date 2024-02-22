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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 16:18

TUSAŞ Kahramanmaraş'ta uçak parçası üretecek! Tesisin açılışı yapıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapımı tamamlanan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı.

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