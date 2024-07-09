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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 09:04

Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı! İşte fırlatma anından kareler

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.