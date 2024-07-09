Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı! İşte fırlatma anından kareler

Bakan Uraloğlu da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yaptığı canlı bağlantıda, Türksat 6A ile uzay vatana daha fazla sahip çıkacaklarını bildirerek, "Yeni uyduları da inşallah Türksat 6A'nın arkasından göndereceğiz. Emek veren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir an. Bunu bütün milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.