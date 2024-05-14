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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 14:29

TÜRKSAT 6A haziranda ABD'ye gönderilecek! 4 yeni ülkeyi de kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı haziran ayı başında ABD'ye göndereceklerini bildirdi.

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