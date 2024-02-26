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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 13:57

Türkiye'nin yerli savaş uçağı! KAAN 'görünmez' olacak!

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN gökyüzü ile buluştu. TÜBİTAK, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN için yeni çalışmalara başladı. TÜBİTAK, bu kez uçağa radarda görünmezlik özelliği kazandıracak yazılımlar ile hayati görevdeki yaşam destek ve patlama önleme sistemlerini üretmek için yerli ve milli projelere odaklandı.

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