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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 16:39

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kayseri'de görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Kayseri'de görücüye çıktı. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu önünde sergilenen T10X'e protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg yine nefes kesti.

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