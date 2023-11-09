Türkiye'nin yerli otomobili Togg! Erbil'deki Maarif Okulu'nda tanıtıldı

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Maarif Öğrencileri okul bahçesinde sergilenen Togg'a yoğun ilgi gösterirken veliler de otomobil ile fotoğraf çektirdi.

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Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'un burada olmasından çok memnun olduklarını belirterek, öğrencilerin de otomobile yoğun ilgi gösterdiğini ve Togg ile ilgili çok fazla soru sorduklarını söyledi.

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Keskin, Togg'un en kısa zamanda Erbil ve Irak pazarına girmesini temenni ettiklerini kaydetti.

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Togg'u Irak'a getiren Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması için otomobili ilk olarak Musul'a getirdiklerini belirtti.

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Yıldırım, "Erbil'e de getirme gereği duyduk çünkü buradaki kardeşlerimizin de bizim sevincimize ortak olmasını istedik." ifadelerini kullandı.

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Togg'un benzerlerinin çok üstünde bir kaliteye sahip olduğunu belirten Yıldırım, Togg'un Irak'a ihracatıyla iki ülkenin de ekonomik olarak kazançlı çıkacağını aktardı.

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Maarif Okulu öğretmeni Rozi Kerim, ekonomik ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan Togg'u okulda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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Okulun öğrencilerinden Ayşem Zelal Kurşun da "Cumhuriyetimizin 100. yılında Togg adlı arabamızı sergiliyoruz. Otomobilimiz Togg ile gurur duyuyoruz. Ülkemizin daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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Bir başka öğrenci Şina Peyvan ise Togg'u çok beğendiğini vurgulayarak, 1Telefon gibi şarj oluyor, bir gün ben de satın alabilirim." ifadelerini kullandı.

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