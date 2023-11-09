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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 17:32

Türkiye'nin yerli otomobili Togg! Erbil'deki Maarif Okulu'nda tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Erbil'deki Uluslararası Maarif Okulu'nda öğrenci, veli ve öğretmenlerin ilgisine sunuldu.

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